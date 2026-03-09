Short track i convocati dell’Italia per i Mondiali Pietro Sighel medita la rivincita c’è una new entry

L’Italia ha annunciato i convocati per i Mondiali di short track, in programma a Montreal dal 13 al 15 marzo. Tra i nomi presenti ci sono Pietro Sighel, che sta valutando una rivincita, e una nuova atleta che fa il suo debutto in questa competizione. L’evento rappresenta l’ultimo grande appuntamento della stagione olimpica nel mondo dello short track.

Appuntamento fissato da venerdì 13 a domenica 15 marzo per i Campionati Mondiali di short track 2026, ultimo grande evento della stagione olimpica che si terrà sul ghiaccio di Montreal. Tre settimane dopo la conclusione delle gare a cinque cerchi di Assago, c’è grande attesa per un nuovo confronto diretto tra i big internazionali della pista corta. L’Italia affronterà la trasferta oltreoceano senza Arianna Fontana, che ha scelto di rinunciare come da previsioni alla rassegna iridata in attesa di capire se annunciare il ritiro o provare a prolungare ulteriormente la sua incredibile carriera. Fari puntati dunque su Pietro Sighel, a caccia di... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Short track, i convocati dell’Italia per i Mondiali. Pietro Sighel medita la rivincita, c’è una new entry Articoli correlati I primi convocati dell’Italia per Milano Cortina 2026: i selezionati dello short track, Fontana e Sighel i fariMancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che inizieranno ufficialmente venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura in... Short Track, l’Italia sogna una serata importante. Tornano Pietro Sighel ed Arianna FontanaSarà una serata completamente dedicata allo short track e l’Italia vuole sognare ancora dopo la meravigliosa medaglia d’oro nella staffetta mista di... Una raccolta di contenuti su Pietro Sighel Temi più discussi: Pietro SIGHEL - Atleta Olimpico/a Short track | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Short track, Elisa Confortola e Pietro Sighel dominano la scena ai Campionati Italiani 2026; Short Track, Pietro Sighel ed Elisa Confortola grandi protagonisti dei Campionati Italiani Assoluti di Torino; Short Track, gli Assoluti di Torino incoronano Pietro Sighel ed Elisa Confortola. Short track, Elisa Confortola e Pietro Sighel dominano la scena ai Campionati Italiani 2026In attesa dei Campionati Mondiali che si terranno dal 13 al 15 marzo in Canada, questo weekend si sono disputati al al PalaTazzoli di Torino i Campionati ... oasport.it Elisa Confortola e Pietro Sighel dominano i Campionati Italiani di Short Track di TorinoNel corso del fine settimana si sono svolti al PalaTazzoli di Torino i tricolori della disciplina che tante gioie ha dato all'Italia anche ai recenti Giochi Olimpici. Assegnati ... neveitalia.it “Ero presente alla tua intervista” Pietro Sighel ha aspettato qualche giorno dalla conclusione delle Olimpiadi di Milano Cortina per pubblicare un messaggio privato inviatole da una volontaria dei Giochi - facebook.com facebook “27” ghiacciata !!! La spettacolare staffetta azzurra short track con Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli vince il bronzo nei 5000m per un … pattino! Una gara elettrizzante, intensa, con improvvisi cambi di ritmo e col x.com