Questa sera lo short track torna sotto i riflettori in Italia. Pietro Sighel e Arianna Fontana sono pronti a scendere in pista, con l’obiettivo di regalare nuove emozioni agli appassionati. Dopo la medaglia d’oro nella staffetta mista, gli atleti italiani vogliono confermare il buon momento e puntano a risultati importanti. La serata si preannuncia ricca di adrenalina e speranze, con gli occhi di tutti puntati su di loro.

Sarà una serata completamente dedicata allo short track e l’Italia vuole sognare ancora dopo la meravigliosa medaglia d’oro nella staffetta mista di due giorni fa. Quest’oggi si assegnano i titoli in due gare, i 500 metri femminili e i 1000 metri maschili e le aspettative sono ovviamente molto alte, visto che tornano sul ghiaccio Pietro Sighel (attenzione anche a Thomas Nadalini) ed Arianna Fontana. Dopo essersi messa al collo la dodicesima medaglia della carriera ai Giochi, Fontana prova ad aumentare il proprio bottino personale in quella che da sempre è stata la sua gara. Non sarà facile perchè le avversarie non mancano, ma la valtellinese ha dalla sua l’esperienza e soprattutto una capacità di gestire le fasi di gara, anche in quella più breve, come poche al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short Track, l’Italia sogna una serata importante. Tornano Pietro Sighel ed Arianna Fontana

Questa mattina alla Ice Skating Arena di Milano si accendono i riflettori sulla seconda giornata di gare di short track ai Giochi Olimpici 2026.

L’Italia dello short track ha aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con una vittoria convincente.

Staffetta mista short track: cos’è la gara che ha regalato all’Italia l’oro olimpico a Milano Cortina 2026L’Italia conquista l’oro olimpico nella staffetta mista di short track a Milano Cortina 2026: cos’è questa gara spettacolare e come funziona ... iodonna.it

Olimpiadi invernali, Italia d'oro nello short track staffetta mista. Fontana nella storiaLa decima medaglia dell'Italia a Milano Cortina 2026 coincide con lo storico oro della staffetta mista di short track, che si conferma sul podio ... iltempo.it

Arriva il calendario delle gare di oggi. Si parte subito con il Curling femminile a squadre, poi appuntamento importante con il SuperG Femminile. Occhio allo slittino a squadre dopo il doppio oro di ieri. In serata spazio allo Short Track e ai nostri ragazzi che han - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani C’è il #SuperG femminile e lo short Track #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com