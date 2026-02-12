Short Track l’Italia sogna una serata importante Tornano Pietro Sighel ed Arianna Fontana

Questa sera lo short track torna sotto i riflettori in Italia. Pietro Sighel e Arianna Fontana sono pronti a scendere in pista, con l’obiettivo di regalare nuove emozioni agli appassionati. Dopo la medaglia d’oro nella staffetta mista, gli atleti italiani vogliono confermare il buon momento e puntano a risultati importanti. La serata si preannuncia ricca di adrenalina e speranze, con gli occhi di tutti puntati su di loro.

Sarà una serata completamente dedicata allo short track e l’Italia vuole sognare ancora dopo la meravigliosa medaglia d’oro nella staffetta mista di due giorni fa. Quest’oggi si assegnano i titoli in due gare, i 500 metri femminili e i 1000 metri maschili e le aspettative sono ovviamente molto alte, visto che tornano sul ghiaccio Pietro Sighel (attenzione anche a Thomas Nadalini) ed Arianna Fontana. Dopo essersi messa al collo la dodicesima medaglia della carriera ai Giochi, Fontana prova ad aumentare il proprio bottino personale in quella che da sempre è stata la sua gara. Non sarà facile perchè le avversarie non mancano, ma la valtellinese ha dalla sua l’esperienza e soprattutto una capacità di gestire le fasi di gara, anche in quella più breve, come poche al mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

