I primi convocati dell’Italia per Milano Cortina 2026 | i selezionati dello short track Fontana e Sighel i fari

Mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con l’apertura prevista per il 6 febbraio. Tra i protagonisti dello short track, spiccano i nomi di Fontana e Sighel, i primi convocati dell’Italia. L’evento si prepara ad accogliere atleti e appassionati, annunciando un’edizione ricca di emozioni e sfide sportive di livello mondiale.

Mancano meno di due mesi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che inizieranno ufficialmente venerdì 6 febbraio con la Cerimonia d’Apertura in programma allo Stadio San Siro e nella Piazza della località dolomitica. Nel frattempo si conoscono i primi convocati dell’Italia per la rassegna a cinque cerchi che si disputerà alle nostre latitudini: i nominativi arrivano dallo short track, con dieci atleti selezionati (cinque uomini e cinque donne) dall’high performance director Kenan Gouadec, affiancato dall’head coach Mengyao Qi, dai tecnici Derrick Campbell e Nicola Rodigari. Spicca chiaramente la presenza di Arianna Fontana, l’azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi Invernali e che avrà l’onore di essere portabandiera per la seconda volta consecutiva. Oasport.it

