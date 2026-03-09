Shinji Mikami | Unbound Games punta a un nuovo AAA originale

Shinji Mikami ha fondato Unbound Games, uno studio indipendente dedicato allo sviluppo di un nuovo titolo originale di livello AAA. L’obiettivo è creare un gioco destinato a PC, console e dispositivi mobili. La società si concentra su un progetto ambizioso che mira a portare un’esperienza di alta qualità nel mercato dei videogiochi. Nessun dettaglio sui contenuti specifici del gioco è stato ancora rivelato.

Shinji Mikami ha dato vita a Unbound Games, uno studio indipendente che punta a produrre un nuovo titolo originale di livello AAA per PC, console e dispositivi mobili. La struttura aziendale, operativa dal maggio 2023, conta già una cinquantina di sviluppatori con l’obiettivo di raggiungere le 150 unità entro il prossimo futuro. L’iniziativa nasce dalla volontà di combinare la qualità visiva dei grandi blockbuster con la sostenibilità economica di produzioni più contenute, utilizzando Unreal Engine 5 come motore grafico principale. Il team include figure chiave come Masato Kimura, produttore esperto di titoli iconici, che definisce chiaramente la strategia: offrire un’esperienza immersiva senza i costi proibitivi delle mega-produzioni occidentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Shinji Mikami: Unbound Games punta a un nuovo AAA originale Articoli correlati Riscopriamo la vita di Shinji Mikami, il padre di Resident Evil e non soloQual è il primo trauma che ogni videogiocatore ha dovuto subire nella sua vita? Sicuramente la nebbia che avvolgeva tutta Silent Hill e che non... AAA/WWE: Dominik Mysterio prende di mira Bad Bunny durante il debutto di AAA su FOXDominik Mysterio non permette a un infortunio alla spalla di rallentare né il suo trash talk né la sua ascesa in AAA. Una selezione di notizie su Shinji Mikami Shinji Mikami fonda Unbound: in arrivo una IP AAALe prime informazioni su Unbound Games rivelano uno studio indipendente che vuole realizzare AAA con una struttura più snella. tomshw.it Il nuovo studio di Shinji Mikami (Resident Evil, Dino Crisis, Vanquish) lavora a una IP AAA originaleShinji Mikami ha creato un nuovo studio e sta ora lavorando a un nuovo gioco AAA, che viene presentato con una 'IP originale'. Vediamo cosa è stato indicato dallo sviluppatore. multiplayer.it