Shinji Mikami, noto creatore di Resident Evil, ha vissuto un episodio decisivo quando ha assistito a un incendio nel suo quartiere, che ha influenzato profondamente le sue idee sui giochi horror. Quel giorno, ha capito quanto un’atmosfera cupa e imprevedibile possa spaventare e coinvolgere il pubblico. Da quell’esperienza, Mikami ha deciso di spingere oltre i limiti del genere, creando ambientazioni sempre più intense e realistiche. Oggi, la sua passione per l’orrore si riflette nelle sue ultime innovazioni nel settore videoludico.

Qual è il primo trauma che ogni videogiocatore ha dovuto subire nella sua vita? Sicuramente la nebbia che avvolgeva tutta Silent Hill e che non mostrava nulla dei suoi orrori. Oppure quando, in Dino Crisis, quei maledetti velociraptor sbucavano dalle finestre mentre visitavamo tranquillamente i livelli o aprivamo l’inventario. Fatto sta che l’incubo più “memorabile” di ogni giocatore è sempre stato quando, dopo aver aperto una porta innocua, ci siamo trovati uno zombie intento a sbranare la sua vittima, che poi si girava verso di noi per attaccarci, nel primo leggendario Resident Evil. Quel momento, insieme alla “versione horror” di Jurassic Park, ha cambiato la vita di molti giocatori, oltre ad aver ridefinito l’intero genere horror, dando vita a una delle saghe più importanti del medium che, ancora a trent’anni dalla sua nascita, riesce a coinvolgere nuovi spettatori. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Riscopriamo la vita di Shinji Mikami, il padre di Resident Evil e non solo

