Riscopriamo la vita di Shinji Mikami il padre di Resident Evil e non solo
Shinji Mikami, noto creatore di Resident Evil, ha vissuto un episodio decisivo quando ha assistito a un incendio nel suo quartiere, che ha influenzato profondamente le sue idee sui giochi horror. Quel giorno, ha capito quanto un’atmosfera cupa e imprevedibile possa spaventare e coinvolgere il pubblico. Da quell’esperienza, Mikami ha deciso di spingere oltre i limiti del genere, creando ambientazioni sempre più intense e realistiche. Oggi, la sua passione per l’orrore si riflette nelle sue ultime innovazioni nel settore videoludico.
Qual è il primo trauma che ogni videogiocatore ha dovuto subire nella sua vita? Sicuramente la nebbia che avvolgeva tutta Silent Hill e che non mostrava nulla dei suoi orrori. Oppure quando, in Dino Crisis, quei maledetti velociraptor sbucavano dalle finestre mentre visitavamo tranquillamente i livelli o aprivamo l’inventario. Fatto sta che l’incubo più “memorabile” di ogni giocatore è sempre stato quando, dopo aver aperto una porta innocua, ci siamo trovati uno zombie intento a sbranare la sua vittima, che poi si girava verso di noi per attaccarci, nel primo leggendario Resident Evil. Quel momento, insieme alla “versione horror” di Jurassic Park, ha cambiato la vita di molti giocatori, oltre ad aver ridefinito l’intero genere horror, dando vita a una delle saghe più importanti del medium che, ancora a trent’anni dalla sua nascita, riesce a coinvolgere nuovi spettatori. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Resident Evil Showcase, Capcom annunciata data e ora del nuovo evento su Resident Evil RequiemCapcom ha comunicato la data e l'orario del prossimo Resident Evil Showcase, un evento dedicato principalmente a Resident Evil Requiem.
Resident Evil Showcase: nuovo gameplay per Resident Evil Requiem, collaborazioni con Porsche e HamiltonDurante il Resident Evil Showcase di gennaio, Capcom ha presentato un nuovo gameplay di Resident Evil Requiem, evidenziando aspetti tecnici e collaborazioni con Porsche e Lewis Hamilton.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dino Crisis e Dino Crisis 2 sono arrivati su Steam in versione migliorata e sono già in offerta a metà prezzo A sorpresa, nella notte Capcom ha pubblicato su Steam le versioni PC di Dino Crisis e Dino Crisis 2, i due survival horror preistorici firmati da Shinji Mik facebook