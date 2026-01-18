AAA WWE | Dominik Mysterio prende di mira Bad Bunny durante il debutto di AAA su FOX

Durante il debutto di AAA su FOX, Dominik Mysterio ha attirato l’attenzione prendendo di mira Bad Bunny, nonostante un infortunio alla spalla. La sua presenza in scena e il suo comportamento hanno mostrato un approccio deciso, senza lasciarsi condizionare dai problemi fisici. Questo episodio evidenzia come Dominik continui a essere una figura centrale nel panorama wrestling, mantenendo alta la tensione e l’interesse attorno alla promozione.

Dominik Mysterio non permette a un infortunio alla spalla di rallentare né il suo trash talk né la sua ascesa in AAA. Durante la trasmissione di debutto di  Lucha Libre AAA Worldwide su FOX Latin America, è andato in onda un filmato pre-registrato con protagonista l’attuale  AAA Mega Champion, e Dominik non si è certo trattenuto. Nel commentare questo traguardo storico per la compagnia, Dominik ha preso di mira diversi nomi di spicco. tra cui  Bad Bunny, Canelo Álvarez, Rey Mysterio e Mr. Iguana, nel più classico stile dei Judgment Day. “Il Re dei Luchadores” parla chiaro: Dominik Mysterio contro tutti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

