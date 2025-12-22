Le avventure di Bianca e Bernie cinema con merenda

Sabato 27 dicembre alle ore 17.00, presso BimBumBam in Piazza Pio XII, 13 a Terlizzi, si terrà una proiezione speciale del film d'animazione Disney Le avventure di Bianca e Bernie (1977). L'evento include anche una merenda per i partecipanti, offrendo un'occasione di svago per grandi e bambini. L'ingresso è libero e l'iniziativa mira a promuovere la cultura cinematografica e il senso di comunità.

SABATO 27 DICEMBRE alle ore 17.00 Per l'ultimo Sabato dell'anno a BimBumBam Piazza Pio XII, 13 - Terlizzi - su grande schermo trasmettiamo uno dei grandi classici della Disney, il dolcissimoLE AVVENTURE DI BIANCA E BERNIE (1977)Le avventure di Bianca e Bernie (The Rescuers) è un film animato. Un film delizioso - Nonostante i due protagonisti, i topolini Bianca e Bernie, risultino simpatici e ben tratteggiati nei rispettivi caratteri, dolce e premurosa lei, goffo e imbranato lui, in questo delizioso film della ... Le avventure di Bianca e Bernie - Al centro della storia c'è la Società Internazionale di Salvataggio, un'organizzazione formata da topi che ha sede a New York ed è dedicata ad aiutare le vittime di rapimento in tutto il mondo. Sotto Natale tornano le recensioni Disney, i film che riempiono e scaldano questo periodo dell'anno." Le avventure di Bianca e Bernie. (1977) C'è la piccola Penny, un'orfanella triste e dimenticata, rapita da due criminali sudici che la tengono prigioniera in un

