In cammino da Palermo ad Agrigento | trekking sulla Magna Via Francigena in Sicilia

Da palermotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Magna Via Francigena in Sicilia è un percorso di circa 180 chilometri che collega Palermo ad Agrigento, attraversando paesaggi variegati e ricchi di storia. Questo cammino offre un’opportunità per conoscere il territorio attraverso un trekking rispettoso e autentico, seguendo un tragitto che unisce le due città lungo un percorso coerente e ben segnato. Un’esperienza di scoperta lenta, ideale per chi desidera approfondire la cultura e la natura dell’isola.

La Magna Via Francigena è un cammino che collega Palermo ad Agrigento, da Nord a Sud, da mare a mare per 180 chilometri. Da sempre in Sicilia una delle direttrici più importante di movimento per uomini, animali e cose. Ha permesso sin dall’età arcaica, di collegare le sponde del Mediterraneo a. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Giornata nazionale Trekking urbano. Poggibonsi punta sulla Francigena

Leggi anche: Trekking in Salento tra i due mari - via Francigena

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.