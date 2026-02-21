Spaccata a Corcagnano sfondano la porta d' ingresso con un mattone e rubano la cassa

Nella frazione di Corcagnano, alcuni ladri hanno sfondato la porta d’ingresso di un negozio usando un mattone e sono riusciti a rubare la cassa. L’episodio si è verificato durante la notte, lasciando il proprietario sorpreso e preoccupato. La rapina ha causato danni alla vetrina e ha interrotto le attività del mattino. La scena si è svolta in un quartiere già segnato da altri atti di vandalismo negli ultimi tempi.

Un gesto grave, che ha provocato danni economici rilevanti e un forte impatto morale su chi, ogni giorno, lavora con impegno e onestà per offrire un servizio alla comunità. Non si tratta più di episodi isolati: la periferia sta diventando terreno di azioni sempre più aggressive, che generano paura, insicurezza e un profondo senso di abbandono tra residenti e commercianti. Adesso basta. È necessario un intervento immediato e concreto: più controlli, più prevenzione, più presenza sul territorio. Chi vive e lavora nelle nostre frazioni merita sicurezza, rispetto e tutela". ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

