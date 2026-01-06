Entrano con l'auto nel supermercato sfondano vetrina e svaligiano gioielleria | furto al Conad di Viterbo

Un furto si è verificato recentemente presso il supermercato Conad di Viterbo, dove una vettura è entrata all’interno del negozio, rompendo una vetrina e causando danni. Contestualmente, si è verificato anche un tentativo di furto presso la gioielleria del centro commerciale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

Con un’auto ariete sfondano la vetrina per rubare al market - Furto a Giussago, dove il supermercato Gulliver di via Lanzoni è stato preso di mira da una banda di due ladri con una spaccata. laprovinciapavese.gelocal.it

Sfondano con l’auto la vetrina di Stroili, ladri scappano in Maserati con 45mila euro di gioielli - I rapinatori sono entrati nell’edificio con un auto che hanno usato come ariete per sfondare la vetrina della gioielleria. fanpage.it

