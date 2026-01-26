Settore Giovanile Inter gioia nel derby per Handanovic | sono 8 le vittorie di fila dei nerazzurri Le ultime

Il settore giovanile dell’Inter registra una serie positiva, con otto vittorie consecutive. Recentemente, i giovani nerazzurri classe 2009 hanno ottenuto un successo nel derby contro il Milan, con una prestazione significativa che li ha portati in crescita in classifica. La guida di Samir Handanovic si conferma un elemento di stabilità e sviluppo per il settore giovanile dell’Inter.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, 3 gol al Milan e derby conquistato: volano in classifica i nerazzurri classe 2009 guidati da Samir Handanovic. Tutti gli aggiornamenti. Nel weekend povero di partite causa stop Nazionali per Under 15 e Under 16, ci ha pensato l’Under 17 di Samir Handanovic a regalare sorrisi al Settore Giovanile Inter. I nerazzurri infatti hanno battuto in casa per 3-1 i cugini coetanei del Milan nell’attesissimo derby. Grazie a questa vittoria, l’ottava di fila, i ragazzi classe 2009 salgono a quota 35 punti in classifica e si portano a meno 3 dal Verona capolista. Aumenta invece il distacco dalle concorrenti, l’ Atalanta resta a meno 4, il Milan a meno 8. 🔗 Leggi su Internews24.com

Settore Giovanile Inter, i risultati del weekend: un tris di vittorie per i nerazzurri. Gli aggiornamentiNel primo weekend del 2026, il settore giovanile dell'Inter ha ottenuto tre vittorie consecutive.

