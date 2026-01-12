Settore Giovanile Inter i risultati del weekend | un tris di vittorie per i nerazzurri Gli aggiornamenti

Nel primo weekend del 2026, il settore giovanile dell'Inter ha ottenuto tre vittorie consecutive. Solivellas, Dellafiore e Handanovic hanno contribuito a un avvio positivo del nuovo anno e del girone di ritorno, confermando l'ottimo stato di forma della squadra. Di seguito gli aggiornamenti sui risultati e le prestazioni dei nerazzurri nel settore giovanile.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, tre vittorie nel primo weekend del 2026 per i nerazzurri: Solivellas, Dellafiore e Handanovic non steccano alla prima del nuovo anno e del girone di ritorno. Le ultime. Buona la prima per il Settore Giovanile Inter alla ripresa dopo la sosta, tutte tre le under (U15, 16 e 17) hanno portato a casa il massimo della posta in palio. Ecco nello specifico i risultati dell'1101 e la situazione in classifica conseguente dopo la prima giornata del girone di ritorno. I ragazzi classe 2011 di mister Solivellas hanno battuto in trasferta il Como con un secco 3-0: grazie a questo risultato salgono terzi in classifica a quota 24 punti, sole 4 lunghezze dal Milan capolista.

