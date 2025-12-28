Colle è pronta a rimettere il cappotto buono e ad accendere le luci della festa. Sta per tornare, infatti, il Capodanno della Valdelsa che, arrivato alla terza edizione, si conferma uno degli appuntamenti più attesi di fine anno. Tre giorni di musica, spettacoli e piazza viva, nel segno di San Silvestro e della voglia di stare insieme. Si parte il 29 dicembre con una serata che guarda dritta negli occhi la memoria collettiva. Protagonisti saranno gli anni ’90, quelli delle cassette, dei primi cd e dei tormentoni che ancora oggi fanno cantare tutti. Sul palco saliranno i Millennium Bug 9000, pronti a riportare in scena hit e atmosfere che hanno segnato un’epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle è pronta a brindare. Capodanno extra-large con tre giorni di eventi

