Luna Park mostre e esposizioni I segreti dell' archivio di Giuseppe Castellucci svelati gli eventi

Scopri gli eventi culturali di oggi, mercoledì 21 gennaio, nell'Aretino. Tra mostre, esposizioni e la visita all’archivio di Giuseppe Castellucci, il territorio offre opportunità di approfondimento e scoperta. Per segnalare incontri o iniziative, è possibile scrivere a [email protected]. Un’occasione per vivere e conoscere meglio la realtà locale in modo semplice e informativo.

