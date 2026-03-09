Il fenomeno dello set-jetting sta crescendo tra i viaggiatori, che scelgono le destinazioni in base alle scene viste sul grande schermo o in televisione. Secondo recenti dati, il 31% dei turisti si lascia guidare dalle location cinematografiche e televisive per pianificare i propri viaggi. Questa tendenza ha portato a un aumento di visite nelle aree che sono state protagoniste di film e serie televisive.

Un nuovo motore di ispirazione turistica prende il viale: lo set-jetting, ovvero la scelta della meta di viaggio basata sulle location cinematografiche e televisive. La tendenza è stata al centro di un panel dedicato svoltosi a Milano nell’ambito del BIT 2026, dove esperti hanno analizzato come schermi e serie TV stiano ridefinendo le rotte dei viaggiatori italiani. I dati confermano che i contenuti audiovisivi guidano ormai la classifica delle fonti d’ispirazione, con i programmi TV che raggiungono il 31,29% delle scelte, seguiti da YouTube al 29,81%. Questo fenomeno trasforma semplici immagini in itinerari reali, rendendo luoghi come la terrazza di Punta Secca o i vicoli di Tokyo mete di pellegrinaggio per migliaia di persone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Set-jetting: lo schermo guida il 31% dei viaggiatori

Articoli correlati

La nuova funzione di Google Maps arriva in Italia: ti guida ovunque senza toccare lo schermoGoogle Maps sta per cambiare volto: l’intelligenza artificiale di Gemini porterà informazioni dettagliate e interattive direttamente nelle tue mappe.

Capodanno a Roma, la guida dei trasporti e della ztl per il 31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026Gli orari di bus, metro e tram a Roma saranno modificati per il 31 dicembre 2025 e per Capodanno, il primo gennaio 2026.

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Contenuti utili per approfondire Set jetting lo schermo guida il 31 dei...

Argomenti discussi: Set-jetting: quando la vacanza diventa un film (o una serie tv).

Set-jetting: quando film e serie TV diventano leva di marketing per il turismoDai programmi TV a YouTube, fino a cinema e serie: l’audiovisivo è sempre più decisivo nell’ispirare i viaggiatori. Il fenomeno è stato al centro di una tavola rotonda organizzata da SiViaggia e Hopsc ... engage.it

Il set-jetting, nuova fonte di ispirazione per la scelta di una destinazioneUno scorcio visto in Tv o al cinema: l’ispirazione nasce davanti a uno schermo e spesso si trasforma in viaggio. Un trend che impazza, ma che SiViaggia ha intercettato oltre 15 anni fa. siviaggia.it