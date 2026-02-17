La nuova funzione di Google Maps arriva in Italia | ti guida ovunque senza toccare lo schermo
Google Maps introduce una nuova funzione in Italia, grazie all’intelligenza artificiale Gemini, che permette di ricevere indicazioni e informazioni senza toccare lo schermo. La novità consente di navigare in modo più semplice, anche mentre si guida o si cammina. Ora, grazie a questa tecnologia, gli utenti potranno ottenere dettagli aggiornati sui luoghi che visitano, senza dover interagire manualmente con l’app.
Google Maps sta per cambiare volto: l’intelligenza artificiale di Gemini porterà informazioni dettagliate e interattive direttamente nelle tue mappe. Gli utenti potranno chiedere a voce menù dei ristoranti, attrazioni turistiche o punti di interesse, ricevendo risposte rapide e precise durante la navigazione. L’obiettivo è trasformare Maps da semplice strumento di orientamento a un assistente intelligente capace di gestire percorsi, eventi e persino altre app Google senza mai toccare lo schermo. La novità è in fase di rollout anche in Italia e apre nuove possibilità per esplorare città, organizzare viaggi e studiare sul campo con strumenti digitali avanzati. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Ora Google Maps salva in automatico dove hai parcheggiato: come attivare la nuova funzione su iPhone
Google Maps ha introdotto una nuova funzione per iOS che permette di salvare automaticamente il luogo del parcheggio quando l'utente smette di guidare.
Google Maps salva in automatico il parcheggio sul tuo smartphone: ecco come attivare la nuova funzione
Scopri come attivare la nuova funzione di Google Maps che salva automaticamente il punto di parcheggio sul tuo smartphone.
