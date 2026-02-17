La nuova funzione di Google Maps arriva in Italia | ti guida ovunque senza toccare lo schermo

Google Maps introduce una nuova funzione in Italia, grazie all’intelligenza artificiale Gemini, che permette di ricevere indicazioni e informazioni senza toccare lo schermo. La novità consente di navigare in modo più semplice, anche mentre si guida o si cammina. Ora, grazie a questa tecnologia, gli utenti potranno ottenere dettagli aggiornati sui luoghi che visitano, senza dover interagire manualmente con l’app.

Google Maps sta per cambiare volto: l’intelligenza artificiale di Gemini porterà informazioni dettagliate e interattive direttamente nelle tue mappe. Gli utenti potranno chiedere a voce menù dei ristoranti, attrazioni turistiche o punti di interesse, ricevendo risposte rapide e precise durante la navigazione. L’obiettivo è trasformare Maps da semplice strumento di orientamento a un assistente intelligente capace di gestire percorsi, eventi e persino altre app Google senza mai toccare lo schermo. La novità è in fase di rollout anche in Italia e apre nuove possibilità per esplorare città, organizzare viaggi e studiare sul campo con strumenti digitali avanzati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

