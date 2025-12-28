Gli orari di bus, metro e tram a Roma saranno modificati per il 31 dicembre 2025 e per Capodanno, il primo gennaio 2026. Come ha detto l'assessore ai grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, in città per Capodanno saranno attesi almeno un milione di turisti. Tra questi anche quelli che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Cosa fare a Roma a Capodanno 2026: eventi e spettacoli in programma il 31 dicembre e primo gennaio

Leggi anche: Meteo Capodanno, italiani avvisati: le previsioni per il 31 dicembre e 1 gennaio 2026

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Notte di San Silvestro e 1 gennaio, guida agli orari del trasporto pubblico e delle Ztl; Capodanno a Roma, la guida dei trasporti e della ztl per il 31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026; Trasporti in città, guida agli orari di Vigilia, Natale e Capodanno; Natale a Roma, il piano Atac per i trasporti: linee potenziate, bus gratis e pass da 10 euro.

Capodanno, sold-out a Roma: un milione di turisti e business da 4 milioni di euro - facebook.com facebook

Tutti i concerti di #capodanno in Italia: Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze e le altre città pronte alla festa x.com