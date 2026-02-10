Comune interviene sul servizio idrico | sportello per i cittadini dopo le richieste della minoranza

Dopo mesi di segnalazioni e disagi, il Comune di Casapulla apre uno sportello dedicato ai cittadini per risolvere i problemi legati al servizio idrico. L’amministrazione ha deciso di intervenire dopo le richieste della minoranza, cercando di mettere fine alle difficoltà che si ripetevano da tempo. Ora, i residenti potranno rivolgersi direttamente per chiarimenti e assistenza.

Dopo mesi di disagi e segnalazioni da parte dei cittadini, finalmente l’amministrazione comunale di Casapulla interviene per migliorare la gestione del servizio idrico. A partire dall’entrata in vigore delle fatture relative al consumo idrico del 2025, il Comune ha annunciato che un operatore del.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Casapulla Service

L'articolo illustra le strategie e i progetti previsti per migliorare il servizio idrico nella regione.

Nel 2025, Foiano Arezzo ha visto importanti investimenti nel settore idrico, con interventi recentemente completati.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Casapulla Service

Argomenti discussi: Punto Nascita di Campostaggia: obiettivo rafforzare e rilanciare la qualità della nascita; A Pistoia rafforzati i controlli ambientali contro abbandoni di rifiuti ed evasione; Emodialisi a rischio a Praia a Mare: De Caprio interviene per tutelare i pazienti durante i lavori Pnrr; APPALTI PUBBLICI SEMPRE NELLE MANI DEGLI STESSI, LA DENUNCIA DELL'ASSOCIAZIONE A CORI.

Crisi al Comune, il PD chiede un cambio di passo su Servizi Sociali, PUG e Quartiere FerroviaFoggia non è ferma. E non lo è grazie a un lavoro collettivo – scrive il gruppo consiliare del PD dopo l'assenza nella riunione di oggi - che, in questi poco più di due anni dalle elezioni del 27 ott ... foggiacittaaperta.it

Comune di Corigliano-Rossano, 'sull'inclusione da anni governati fenomeni complessi'ROSSANO, 08 FEB - Accogliamo positivamente il nuovo metodo di apertura e confronto, avviato dalla Regione Calabria, sui temi dell'inclusione sociale e della gestione dei fenomeni migratori e partecip ... ansa.it

09.02.2026 (329) SCIACCA - ll Garante della persona con disabilità del comune di Sciacca interviene sulla nota dell'associazione Algea ODV sulla non partecipazione al Carnevale. È di questa mattina un comunicato del Garante della persona con disabilità d - facebook.com facebook