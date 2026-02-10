Comune interviene sul servizio idrico | sportello per i cittadini dopo le richieste della minoranza
Dopo mesi di segnalazioni e disagi, il Comune di Casapulla apre uno sportello dedicato ai cittadini per risolvere i problemi legati al servizio idrico. L’amministrazione ha deciso di intervenire dopo le richieste della minoranza, cercando di mettere fine alle difficoltà che si ripetevano da tempo. Ora, i residenti potranno rivolgersi direttamente per chiarimenti e assistenza.
Dopo mesi di disagi e segnalazioni da parte dei cittadini, finalmente l’amministrazione comunale di Casapulla interviene per migliorare la gestione del servizio idrico. A partire dall’entrata in vigore delle fatture relative al consumo idrico del 2025, il Comune ha annunciato che un operatore del.🔗 Leggi su Casertanews.it
