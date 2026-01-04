Uniud master gratuito per i servizi sociali | formazione su povertà minori e famiglie

Uniud offre un master gratuito dedicato agli operatori dei servizi sociali di Comuni e Ambiti territoriali. Il percorso formativo approfondisce tematiche quali povertà, minori e famiglie, supportando la crescita professionale e la qualità dell’assistenza. Il programma si rivolge a chi già lavora nel settore, contribuendo a rafforzare le competenze necessarie per l’attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps).

Un master gratuito rivolto agli operatori dei servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali sociali (Ats), impegnati nell’attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps). È il master di primo livello in “Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

