Uniud master gratuito per i servizi sociali | formazione su povertà minori e famiglie
Uniud offre un master gratuito dedicato agli operatori dei servizi sociali di Comuni e Ambiti territoriali. Il percorso formativo approfondisce tematiche quali povertà, minori e famiglie, supportando la crescita professionale e la qualità dell’assistenza. Il programma si rivolge a chi già lavora nel settore, contribuendo a rafforzare le competenze necessarie per l’attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps).
Un master gratuito rivolto agli operatori dei servizi sociali dei Comuni e degli Ambiti territoriali sociali (Ats), impegnati nell'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps). È il master di primo livello in "Specializzazione in metodi e pratiche di rafforzamento dei.
