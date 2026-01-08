Un ’conto’ da 15 milioni Servizi sanitari e sociali nei programmi della Sds La povertà cresce ancora

La Società della Salute ha presentato un bilancio con un investimento di oltre 15 milioni di euro destinato ai servizi sanitari e sociali, in risposta alle crescenti esigenze della comunità. Il documento, discusso nell’assemblea dei sindaci, evidenzia l’impegno a garantire assistenza e supporto, in un contesto di crescente povertà. Un’attenta pianificazione che mira a rafforzare il sistema di welfare locale e a rispondere alle sfide sociali attuali.

Un investimento di oltre 15 milioni di euro nelle previsione del bilancio economico della Società della Salute presentato all'assemblea dei sindaci. Saranno divisi tra l'area sanitaria (6,9 milioni) e quella sociale (6,5 milioni). Un bilancio di Previsione che si inserisce in un anno di transizione importante per il sistema dei servizi socio-sanitari territoriali. Si avvia infatti alla conclusione la stagione dei finanziamenti straordinari del Pnrr e le progettualità attivate dovranno trovare continuità attraverso fondi propri dei soggetti gestori. Una programmazione definita tenendo conto delle assegnazioni regionali, delle risorse conferite dagli enti consorziati, delle compartecipazioni degli utenti, dei finanziamenti ministeriali e dei progetti Pnrr, dei nuovi oneri derivanti dal rinnovo del Ccnl Cooperative Sociali.

