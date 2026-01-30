Il ministro Salvini in visita a Furci | Serve tagliare la burocrazia velocemente I fondi ci sono e non sono quelli del Ponte

Il ministro Salvini è arrivato a Furci per un sopralluogo e ha annunciato che le priorità sono snellire la burocrazia e accelerare i lavori. «Tutti i sindaci, tecnici e imprenditori mi chiedono soldi, e abbiamo già messo 100 milioni di euro per l’urgenza», ha detto. Salvini ha anche chiarito che quei fondi non sono quelli del Ponte, ma risorse dedicate alle emergenze locali. La visita si è concentrata sulla necessità di agire in fretta per risolvere i problemi più urgenti.

«Dal mio sopralluogo emerge la necessità di fare in fretta, tutti i sindaci, tecnici e gli imprenditori mi chiedono soldi, abbiamo messo 100 milioni di euro per l'urgenza, un taglio alla burocrazia». Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Furci Siculo, in provincia di Messina uno dei comuni della fascia Ionica colpito dal ciclone Harry. «Bisogna rivedere - ha aggiunto - norme vecchie, piani spiagge, valutazione di impatto ambientale, pulizia dei fiumi delle fiumare in Calabria, ripascimento delle spiagge, barriere, frangiflutti, cose che, se uno dovesse seguire la normativa attualmente esistente, tra sei mesi siamo a parlare.

