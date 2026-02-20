Serie turche la mossa di Mediaset per gli amanti delle dizi

Mediaset ha deciso di puntare sui serial turche per catturare gli appassionati di dizi. La rete ha annunciato una nuova programmazione con più titoli popolari, tra cui alcune stagioni di successo. La scelta mira a soddisfare la domanda crescente di fiction provenienti dal Medio Oriente, che da qualche tempo conquistano il pubblico italiano. La strategia si inserisce in un’offerta più ampia di contenuti stranieri, mentre il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, rafforzando l’attenzione sulla varietà delle proposte.

Sanremo 2026 si avvicina e, come ogni anno, il Festival conferma la sua capacità di andare oltre la musica. Accanto alla gara canora prendono forma eventi, ospitate e iniziative che trasformano la settimana sanremese in una vetrina mediatica a tutto tondo. Un contesto in cui televisione e piattaforme streaming trovano spazio per operazioni promozionali mirate e sempre più internazionali. In questo scenario si inserisce la strategia di Mediaset, che sceglie di rafforzare la propria presenza puntando ancora sulle produzioni turche. Dopo l’attenzione mediatica per la presenza di Can Yaman, l’azienda rilancia e sceglie di giocare un’altra carta vincente nel cuore della settimana festivaliera.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

