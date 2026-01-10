Mercato Napoli si va a caccia del vice Neres | occhi sulla stellina della Serie A

Il Napoli si concentra sul rafforzamento della rosa, cercando un vice per Neres. La società valuta diverse opzioni in Italia e all’estero, con l’obiettivo di garantire continuità e qualità alla squadra. L’attenzione è rivolta alle possibili trattative e alle opportunità di mercato, per integrare al meglio il roster e affrontare con serenità le prossime sfide. Resta alta l’attenzione sui movimenti di mercato del club partenopeo.

Il grande protagonista di questi ultimi giorni in casa Napoli è senza dubbio David Neres. Il popolo partenopeo attende con ansia delle novità sulle sue condizioni per capire se il brasiliano potrà prendere parte al big match di domani contro l'Inter. Dell'ex Ajax, però, in queste ore si parla anche in ottica mercato, o meglio si parla di colui che possa alternarsi a Neres in questa seconda parte di stagione. Nel mirino dei campioni d'Italia è finito il figlio d'arte Daniel Maldini, in uscita dall'Atalanta. Il Napoli su Maldini jr per il vice Neres: può lasciare l'Atalanta già a gennaio. Come riportato da Sky Sport, anche il Napoli si sarebbe aggiunto alla corsa per Maldini.

