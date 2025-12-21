Eccellenza - Partita complicata per la capolista biancorossa La Rondinella rischia in trasferta a Figline
Oggi si concludono le gare dell'ultimo turno del girone di andata di Eccellenza, con diverse sfide in programma alle 14,30. La capolista biancorossa affronta una partita complessa contro la Rondinella, che rischia in trasferta a Figline. Dopo gli anticipi di ieri, il torneo prosegue con l’obiettivo di consolidare le posizioni in classifica e prepararsi al ritorno.
Dopo gli anticipi di ieri fra Sansovino-Antella 4-2 (Sacconi, Lunghi, De Filippo, Pasquinuzzi, aut. Sabatini, Iacomoni), Cenaia-Montespertoli 1-1 e Zenith Prato-San Giuliano 1-0, oggi, alle 14,30 per l’Eccellenza si disputano le altre gare dell’ultimo turno del girone di andata. Girone A Pro Livorno Sorgenti-Sestese (arbitro: Calise di Piombino). Per questa trasferta, l’allenatore Fabrizio Polloni dovrà rinunciare a Biondi e Pisaneschi. Girone B Figline 19165-Rondinella (arbitro: Marchi di Siena). Al "Del Buffa" la capolista Rondinella dell’ex Tronconi gioca un big-match di spessore che può valere il titolo d’inverno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
