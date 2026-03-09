Serie C girone C | Benevento inarrestabile Siracusa mostra grande carattere nei playoff

Nel girone C di Serie C, il Benevento continua la sua marcia vincente mentre il Siracusa si distingue per il carattere mostrato nei playoff. Durante la trentasettesima giornata, entrambe le squadre hanno disputato partite significative che hanno evidenziato le rispettive prestazioni e i risultati ottenuti. La competizione tra le formazioni prosegue con attenzione da parte di tifosi e addetti ai lavori.

"> Seria C Girone C: La Trentasettesima Giornata. La trentunesima giornata del girone C di Serie C ha preso il via ieri, regalando emozioni in sette incontri. I riflettori si sono accesi sul match tra Benevento e Sorrento, dove la capolista ha continuato la sua marcia trionfale, conquistando il sedicesimo risultato utile consecutivo. La squadra di Benevento ha superato il Sorrento con un netto 0-2, con il giovane attaccante Salvemini autore di una doppietta nel primo tempo. Grazie a questo successo, la squadra è ora in vantaggio di 13 punti sul Catania, che stasera sfiderà la Casertana in casa, cercando di mantenere viva la lotta per il secondo posto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Serie C, girone C: Benevento inarrestabile, Siracusa mostra grande carattere nei playoff. Articoli correlati SERIE C/ Benevento-Siracusa: la diretta testualeTempo di lettura: < 1 minutoBenevento (48) e Siracusa (21) si affrontano al “Ciro Vigorito” nel 23esimo turno di campionato. Benevento-Siracusa, Turati: “Mancato il coraggio di giocare come nei primi 20 minuti”E’ durato poco più di venti minuti il sogno del Siracusa di fare punti contro il Benevento (LEGGI QUI). Approfondimenti e contenuti su Serie C girone C Benevento... Temi più discussi: Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C; Scheda squadra Monopoli; Serie C, Girone C: le designazioni arbitrali del 5 marzo. Drigo scelto per Benevento-Catania; Serie C/Girone C: il programma della 31^ giornata di campionato. Serie C, prosegue la 31ª giornata: il programma completo della domenicaDopo le gare del Girone A, la 31ª giornata di Serie C prosegue domenica con numerosi appuntamenti nei gironi B e C, tra scontri diretti per la vetta,. tuttomercatoweb.com Risultati Serie C, classifiche/ Stop Ternana, vola la Cavese. Diretta gol live score (oggi 8 marzo 2026)Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi, domenica 8 marzo 2026, delle partite per la 31^ giornata in programma. ilsussidiario.net ScreenWeek Cinema & Serie - facebook.com facebook Modena vince la prima ma la serie è appena iniziata Ci vediamo Sabato al palabancaSport per dare battaglia in Gara 2 #PlayoffScudetto #ModenaPiacenza x.com