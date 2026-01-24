Benevento-Siracusa Turati | Mancato il coraggio di giocare come nei primi 20 minuti

Nel match tra Benevento e Siracusa, le prime fasi sono state decisive. Secondo le dichiarazioni di Turati, il Siracusa ha mostrato coraggio nei primi venti minuti, ma successivamente ha perso slancio. Il risultato finale testimonia come un inizio promettente non sia stato sufficiente per conquistare punti. Analizzare le dinamiche di questa partita aiuta a comprendere meglio le sfide e le opportunità di entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ durato poco più di venti minuti il sogno del Siracusa di fare punti contro il Benevento (LEGGI QUI). La rete realizzata da Di Paolo al 20esimo sembrava aver messo la gara sui binari giusti per i siciliani, la gli aretusei da lì in avanti sono stati ripresi e superati dalla capolista che ha chiuso i giochi già nel primo tempo. Queste le parole di mister Turati in sala stampa. CALO – “Sono in parte soddisfatto. Sapevamo di affrontare forse la squadra più forte in questo momento. Il Benevento ha dei calciatori validi sotto tutti i punti di vista. Nei primi venti minuti ero veramente contento dei miei ragazzi che nelle difficoltà rispondono sempre presente.🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Allegri ammette: «Nei primi 35 minuti la Roma meritava assolutamente il vantaggio! Giocare a San Siro non è facile, ai ragazzi ho chiesto una cosa» Marinozzi: “Il Milan ha avuto difficoltà a recuperare il pallone nei primi 20 minuti”Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista di DAZN, ha analizzato la vittoria del Milan contro il Verona. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Verso Benevento-Siracusa i siciliani si rinforzano con un nuovo attaccante. Siracusa, illusione al Vigorito: il Benevento rimonta e vince 3-2Il Siracusa esce sconfitto dal Ciro Vigorito, ma lo fa con orgoglio e carattere. Contro una delle due capoliste del girone C di Serie C, la squadra di Marco Turati gioca una gara coraggiosa, rimane ... goalsicilia.it Di Paolo illude il Siracusa ma il Benevento è una macchina da golAl 70’ Di Paolo compie un intervento provvidenziale, rientrando su Lamesta lanciato a rete dopo una ripartenza fulminea. Seguono i cambi da entrambe le parti: dentro Arditi per Contini e diverse ... siracusanews.it Benevento - Siracusa 1-1 pareggia per i giallorossi Tumminello - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.