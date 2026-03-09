Serie C altra penalizzazione per il Trapani | scongiurata l' esclusione dal campionato

Il Trapani ha evitato l'esclusione dalla Serie C grazie alla decisione del Tribunale Federale Nazionale, che ha emesso una sentenza nel pomeriggio. La formazione siciliana, già penalizzata con 15 punti durante questa stagione, aveva subito un deferimento il 3 gennaio scorso. La decisione permette al club di continuare a competere nel campionato senza ulteriori sanzioni o provvedimenti restrittivi.

Nessuna esclusione dal campionato per il Trapani. Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso nel pomeriggio la propria sentenza sul deferimento dello scorso 3 gennaio, a carico della formazione siciliana, già gravata da precedenti penalizzazioni (ben 15 i punti tolti nel campionato in corso), evidenza per la quale si ipotizzava l'esclusione dal campionato. Tuttavia, il Tfn ha deciso di infliggere una nuova penalizzazione, di 5 punti, da scontare nel campionato in corso più una sanzione pecuniaria di 1500 euro. Come si ricorda, il procedimento era stato avviato il 3 gennaio scorso a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio economico e finanziario delle Società Sportive. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

