Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso che il Trapani riceve una penalizzazione di cinque punti in classifica, ma non viene escluso dal campionato. La sentenza riguarda le violazioni contestate al club e riguarda il deferimento avvenuto lo scorso 3 gennaio. La decisione è stata comunicata ufficialmente e avrà effetti sulla posizione in classifica del team.

L'atteso giorno del giudizio, per il Trapani, non ha portato all'esclusione. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti condannato il club con altri 5 punti di penalizzazione (che vanno a sommarsi ai 15 precedenti) per le violazioni amministrative che avevano portato al deferimento dello scorso 3 gennaio. Alla scadenza del 16 dicembre, il club del presidente Antonini non era risultato ancora in regola con il pagamento di due tranche di Inps e Irpef (in scadenza ad agosto e settembre 2025) derivanti da un accordo di rateizzazione con l'Agenzia delle Entrate di Trapani. Il club, nella sua tesi difensiva, ha portato in udienza la sospensiva di queste cartelle ottenuta dalla locale Commissione tributaria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Trapani resta in vita: altro -5 in classifica, ma niente esclusione dal campionato

Articoli correlati

Leggi anche: Basket, Trapani non giocherà a Bologna. Esclusione dal campionato sempre più vicina

Virtus Bologna-Trapani non si giocherà: siciliani vicini all’esclusione dal campionatoIl match della quattordicesima giornata della Serie A di basket 2025/2026, Virtus Bologna-Trapani, in programma domenica 4 gennaio, non verrà...

Approfondimenti e contenuti su Trapani resta

Temi più discussi: Trapani, ecco perché il ricorso è stato respinto e il -7 resta in classifica; Trapani 1905, Confermati 7 Punti di Penalizzazione e Inibizione per Antonini; Il Trapani crolla in casa, battuto dall’Atalanta: la curva protesta contro Antonini; Catania sogno infranto. Lotta il Siracusa, si arrende il Trapani.

Serie C/ Nessuna esclusione, Trapani penalizzato di 5 punti: il Foggia resta ultimoIl Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 1.500 euro e 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per v ... foggiacittaaperta.it

Il Trapani non è stato escluso dalla Serie C, ma cambia ancora la classifica del campionatoIl Trapani viene penalizzato ancora. Sono -5 punti da scontare in questa stagione (per un totale di -20) per la squadra siciliana ... fanpage.it

Trapani, ecco perché il ricorso è stato respinto e il -7 resta in classifica #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Pres Trapani: "La legge dice che riavremo gli 11 punti. Il resto Arredo da bagno" x.com