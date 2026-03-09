Serie B Mantova tre punti pesantissimi per allontanarsi dalla zona rossa

Il Mantova ha vinto 2-0 contro la Juve Stabia, conquistando tre punti che rafforzano la sua posizione in classifica. La partita si è svolta allo stadio di casa, con i padroni di casa che hanno dimostrato determinazione sul campo. La vittoria permette ai biancorossi di allontanarsi dalla zona a rischio e di avvicinarsi alla zona salvezza.

MANTOVA Concreto, concentrato, vincente: il Mantova batte 2-0 la Juve Stabia e conquista tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Il “ritornello“ di Modesto non cambia ("non abbiamo ancora fatto niente, continuiamo a spingere al massimo"), ma il successo di ieri pesa e restituisce i tre punti ai virgiliani dopo il ko col Palermo e il pareggio con la Carrarese. Dopo una fase di studio, i padroni di casa cominciano ad assumere le redini della gara. La prima, vera conclusione verso la porta, infatti, è del Mantova che al 18’ prova il tiro con Buso, ma la sfera sorvola la traversa. Il tentativo, comunque, carica i biancorossi che, sullo spunto successivo, sbloccano il risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

