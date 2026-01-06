Serie A oggi Sassuolo-Juve | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, martedì 6 gennaio, si disputa Sassuolo-Juventus, incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A. La partita si svolge al Mapei Stadium e rappresenta una tappa importante del campionato. Di seguito, trovate dettagli su orario, probabili formazioni e modalità di visione, per seguire l’evento in modo informato e senza enfasi.

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, martedì 6 gennaio, la squadra di Spalletti affronta il Sassuolo al Mapei Stadium nell'anticipo della diciannovesima giornata di campionato. I bianconeri, reduci dal pareggio contro il Lecce, vanno a caccia di 3 punti pesanti in ottica quarto posto Champions, mentre i neroverdi cercheranno di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Serie A, oggi Milan-Sassuolo: orario, probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Serie A, oggi Napoli-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sassuolo-Juve, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Sassuolo Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Probabili formazioni Sassuolo-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Kelly, Cambiaso, Conceicao, David e Berardi; Pronostico Sassuolo-Juventus quote 19ª giornata Serie A.

Sassuolo-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Diretta esclusiva, e a pagamento, riservata agli abbonati DAZN sia in TV sia in streaming. fanpage.it