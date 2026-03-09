Lazio-Sassuolo oggi in Serie A | probabili formazioni orario e dove vederla in tv

Oggi si disputa la partita tra Lazio e Sassuolo valida per la 28ª giornata di Serie A. La sfida si gioca in un posticipo serale, con le due squadre pronte a scendere in campo. L'incontro si svolge in un momento cruciale del campionato e sarà trasmesso in diretta in televisione. La gara rappresenta l’ultimo impegno del weekend lungo di Serie A.

La 28ª giornata di Serie A si chiude con Lazio-Sassuolo, l'ultimo posticipo del weekend lungo che mette di fronte la squadra di Sarri ai neroverdi allenati da Grosso. La stagione travagliata dei biancocelesti, che giocheranno ancora in uno stadio semi deserto a causa della protesta della tifoseria contro il presidente Lotito, è resa ancora più problematica dal grave infortunio occorso a Ivan Provedel. Il portiere, operato alla spalla, ha praticamente chiuso la stagione. Al suo posto esordirà in Serie A il giovane Edoardo Motta.? Le condizioni di Ivan Provedel?? https:t.coacV1xq6FnV #AvantiLazio pic.twitter.comkOfDdw6ER3 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 7, 2026 Di segno opposto la stagione del Sassuolo, che in classifica sopravanza la Lazio di 4 punti e viene dalla prestigiosa vittoria in casa contro l'Atalanta.