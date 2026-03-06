Lazio vs Sassuolo ventottesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella ventottesima giornata di Serie A 20252026, si sfidano Lazio e Sassuolo. La partita si giocherà in Italia e sarà trasmessa su canali sportivi dedicati. Entrambe le squadre scenderanno in campo con le probabili formazioni, pronte a affrontarsi in questa sfida di campionato. Le formazioni e le modalità di visione sono state annunciate dalle rispettive società.

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Si affrontano due squadre che cercano continuità: da una parte i biancocelesti, che vogliono ritrovare stabilità, dall'altra i neroverdi, desiderosi di proseguire nella loro corsa che li hanno rilanciati nella parte sinistra della classifica. Lazio vs Sassuolo si giocherà lunedì 9 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. LAZIO VS SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I biancocelesti sono reduci da settimane complicate, nelle quali hanno ottenuto un deludente pareggio contro il Cagliari e la sconfitta esterna di Torino. La situazione si è complicata non poco, soprattutto in vista di un posto in Europa, anche perchè la vittoria manca da oltre un mese.