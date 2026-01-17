Basket Serie A | Milano espugna Tortona colpo Cremona a Trento

Nella prima giornata di ritorno della Serie A di basket, si sono disputati due anticipi con le gare tra Tortona e Milano, e tra Trento e Cremona. Le sfide hanno visto le squadre affrontarsi con attenzione e determinazione, contribuendo a definire la posizione in classifica dopo l’interruzione della prima parte del campionato. Di seguito i risultati aggiornati delle partite disputate.

Si sono disputati oggi due anticipi della prima giornata di ritorno della Serie A di basket e sul campo sono scese Tortona, Milano, Trento e Cremona. E questo sabato regala due successi esterni, entrambi nati di fatto nella ripresa, con l’Olimpia e la Vanoli che escono alla distanza e portano a casa due vittorie di peso. Avvio molto equilibrato a Tortona, dove i padroni di casa partono avanti e fanno da lepri contro Milano, anche se i ragazzi di Poeta non permettono ai piemontesi di scappare via. Massimo vantaggio di +5 per Tortona, con la sfida che è tra Vital e Brooks, e alla fine è la tripla di Manjon sulla sirena per il 27-25. 🔗 Leggi su Oasport.it

