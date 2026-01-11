Avvio di stagione da incubo per Luca Nardi | solo sconfitte sin qui in Australia

Luca Nardi sta affrontando un avvio di stagione difficile in Australia, con sole sconfitte finora. Pur essendo ancora presto per trarre conclusioni definitive, i risultati appena ottenuti rappresentano un momento di riflessione e analisi. È naturale attendersi miglioramenti nel proseguo della stagione, ma per ora il giovane tennista deve concentrare i propri sforzi per superare questa fase iniziale.

Sbilanciarsi in giudizi perentori quando sono trascorsi solo pochi giorni dall’inizio del nuovo anno potrebbe sembrare prematuro. Risulta però innegabile evidenziare come, a pochi giorni dall’inizio del primo Slam stagionale, ci sia già qualche giocatore in difficoltà. Quello di Luca Nardi è un avvio di stagione da incubo. Nella sua tournee australiana il tennista marchigiano ha raccolto fin qui due sconfitte in altrettante uscite. La prima è arrivata la settimana scorsa nel torneo challenger di Canberra contro Chris Ridesch. Nel match dei sedicesimi di finale il tennista lussemburghese si è imposto con il punteggio di 7-6 (4) 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

