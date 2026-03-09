Durante la trasmissione Verissimo, la cantante Serena Brancale ha condiviso il significato di una canzone presentata a Sanremo, ricordando la madre scomparsa nel 2020. La cantante ha spiegato che il brano rappresenta un legame forte con la madre, che sente ancora vicina. Silvia Toffanin ha assistito a un momento particolarmente toccante, mentre Brancale parlava del suo rapporto con la figura materna.

Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” La cantante racconta il significato della canzone presentata a Sanremo e il legame con la mamma scomparsa nel 2020: «È sempre con me» Momento di grande emozione nello studio di Verissimo, dove la cantante Serena Brancale ha ripercorso uno dei capitoli più intensi della sua vita. Ospite della conduttrice Silvia Toffanin, l’artista ha parlato del legame profondissimo con la madre, scomparsa nel 2020. Un ricordo che ha segnato anche il suo recente percorso al Festival di Sanremo, dove ha presentato una canzone molto personale dedicata proprio alla mamma. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Serena Brancale commuove Verissimo: il ricordo della madre fa emozionare anche Silvia Toffanin

Il Festival di Sanremo 2026 ha regalato al pubblico molti momenti intensi, ma alcuni artisti hanno scelto di trasformare il palco dell'Ariston in...

News Tv, a pochi giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo 2026, una delle voci più intense emerse dal palco dell'Ariston ha scelto di...

