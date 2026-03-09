Serena Brancale e Silvia Toffanin fiumi di lacrime in studio | italiani sconvolti

A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale e Silvia Toffanin sono apparse nello studio visibilmente emozionate, con lacrime che hanno attraversato le loro espressioni. La cantante ha deciso di condividere un momento di grande vulnerabilità, lasciando il pubblico e gli italiani senza parole. La scena ha suscitato reazioni di sconvolgimento tra gli spettatori e sui social.

News Tv, a pochi giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo 2026, una delle voci più intense emerse dal palco dell'Ariston ha scelto di raccontarsi con una sincerità disarmante. Ospite nello studio di Verissimo, il talk di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Serena Brancale ha ripercorso il filo emotivo che lega la sua musica a un'assenza che continua a segnare profondamente la sua vita. La cantante pugliese, reduce dall'esibizione sanremese con un brano dedicato alla madre scomparsa nel 2020, ha condiviso ricordi, fragilità e momenti intimi che raramente aveva raccontato in televisione.