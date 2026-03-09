Scusateci Verissimo Silvia Toffanin e Serena Brancale fermano tutto e scoppiano in lacrime

Durante il Festival di Sanremo 2026, alcune artiste hanno interrotto le loro esibizioni per rivolgersi al pubblico con un messaggio di scuse, lasciando trasparire emozioni profonde. Silvia Toffanin e Serena Brancale, in particolare, si sono fermate improvvisamente, visibilmente commosse, e hanno iniziato a piangere sul palco dell’Ariston. Questi momenti hanno catturato l’attenzione di chi seguiva la manifestazione.

Il Festival di Sanremo 2026 ha regalato al pubblico molti momenti intensi, ma alcuni artisti hanno scelto di trasformare il palco dell'Ariston in qualcosa di più di una semplice esibizione. Tra loro c'è stata anche Serena Brancale, che durante la kermesse ha portato una canzone profondamente personale, dedicata alla madre scomparsa nel 2020. Un brano carico di emozioni che ha colpito il pubblico e che, a distanza di pochi giorni dalla fine del Festival, è tornato al centro del racconto televisivo. La cantante pugliese è stata ospite di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha ripercorso il percorso che l'ha portata fino al palco di Sanremo e il significato più profondo del suo brano "Qui Con Me".