Senesi Juve in settimana nuovi dialoghi con l’entourage del difensore | su di lui altre quattro big sparse per l’Europa Il punto

In settimana la Juventus incontrerà nuovamente l’entourage del difensore senese, con l’obiettivo di discutere il suo possibile trasferimento. Sul giocatore ci sono altre quattro grandi squadre europee, due delle quali provenienti dall’Inghilterra e una dalla Germania. La dirigenza bianconera sta valutando le prossime mosse per assicurarsi il difensore, mentre la concorrenza si fa sempre più agguerrita.

Senesi Juve, la dirigenza prepara un vertice cruciale in settimana per superare la forte concorrenza inglese e la decisa insidia tedesca. La Juventus continua a lavorare incessantemente per rinforzare il proprio organico. L’attenzione di Comolli si è focalizzata sulle dinamiche internazionali. Al centro delle indiscrezioni diffuse da Matteo Moretto c’è il profilo di Senesi. La dirigenza ha fissato un appuntamento di fondamentale importanza. Proprio in questi giorni, il club incontrerà l’entourage del ragazzo per capire se ci sono i margini necessari per procedere in maniera positiva verso la tanto attesa fumata bianca. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Le tempistiche di questa complessa operazione appaiono ormai delineate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Senesi Juve, in settimana nuovi dialoghi con l'entourage del difensore: su di lui altre quattro big sparse per l'Europa.

Marcos Senesi - Juventus Transfer Target 2026 Best Defensive Skills & Passes

