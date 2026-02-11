La Juventus continua a lavorare per portare in squadra il difensore del Bournemouth, Senesi. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con il suo agente, mentre le altre squadre si muovono per non perdere il giocatore. La Juve cerca di battere la concorrenza e portare a termine l’affare.

Senesi alla Juve, i bianconeri non mollano la pista del difensore del Bournemouth. Sul giocatore anche Tottenham e Borussia Dortmund. Il mercato dei difensori centrali sta entrando nel vivo e il nome di Marcos Senesi è diventato uno dei più caldi sul taccuino di Comolli. Il centrale argentino del Bournemouth, mancino naturale e dotato di una leadership carismatica, è l’identikit perfetto per rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. La strategia della “Vecchia Signora” è chiara: anticipare la concorrenza internazionale per assicurarsi un calciatore nel pieno della maturità agonistica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Senesi alla Juve, previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per il difensore: da battere la concorrenza di questi club

Maldini, figlio d’arte, è al centro di una corsa tra diversi club italiani, tra cui Juventus, Lazio e Genoa.

Alla Juventus è stato proposto un attaccante italiano

