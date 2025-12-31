Guehi Juve il difensore del Crystal Palace si allontana sempre di più | una big europea ha contattato l’entourage del calciatore Ecco quale

Il futuro di Guehi, difensore del Crystal Palace, sembra allontanarsi dalla Juventus. Secondo fonti di mercato, un club europeo di rilievo avrebbe contattato l’entourage del calciatore, alimentando le voci di un possibile trasferimento. La trattativa con la Vecchia Signora appare sempre più complicata, mentre altre destinazioni potrebbero essere più vicine. Restano da seguire gli sviluppi per capire quale strada intraprenderà Guehi nel prossimo mercato.

Guehi Juve, Real Madrid punta il difensore inglese del Crystal Palace: Vecchia Signora ipotesi sempre più lontana. Il Real Madrid accelera le grandi manovre per puntellare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. L’obiettivo principale del club spagnolo è Marc Guéhi, difensore centrale del Crystal Palace e della nazionale inglese, che si trova attualmente in una situazione contrattuale molto favorevole per le pretendenti. Il calciatore è infatti in scadenza di contratto a giugno 2026, il che gli permetterà di trattare liberamente con altri club tra pochissimi giorni. Dopo aver visto sfumare il suo trasferimento al Liverpool nelle battute conclusive dell’ultima sessione estiva, il classe 2000 è ora al centro di un intrigo internazionale tra la Liga e la Premier League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

