Alle prime luci dell’alba di ieri, a Montefalco, si è verificato il crollo di circa dieci metri delle mura urbiche, causando timore tra i residenti. La zona è stata immediatamente evacuata e le autorità hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell’incidente. Non si registrano feriti né danni a proprietà, ma la situazione ha suscitato preoccupazione tra la comunità locale.

Montefalco (Perugia), 6 marzo 2026 – Paura intorno alle 6 di ieri per il crollo di una decina di metri delle mura urbiche, che per fortuna non ha coinvolto persone e cose. Un operatore Vus ha fatto scattare l’allarme. Subito sul posto il sindaco Alfredo Gentili e l’assessore ai lavori pubblici, Monia Scarponi, quindi la presidente della Regione, Stefania Proietti, il commissario straordinario della ricostruzione Guido Castelli e l’assessore regionale Francesco De Rebotti. La Regione ha predisposto uno stanziamento di 3,6 milioni necessari alla messa in sicurezza e al ripristino della parte delle mura crollate. L’area interessata è stata delimitata, con l’intervento dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle strutture tecniche competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il crollo delle mura urbiche di Montefalco, paura all’alba. “Forse colpa dell’acqua”

