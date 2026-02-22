Bloccati sulla Maiella salvi 4 giovani

Quattro giovani romani si sono trovati bloccati sulla Maiella a causa di una tempesta di neve improvvisa. I ragazzi avevano deciso di salire in montagna senza equipaggiamento adeguato e si sono persi tra le slavine. I soccorritori hanno raggiunto il gruppo con le motoslitte e li hanno portati in salvo. La scena si è svolta in un’area difficile da raggiungere, dove il freddo e le condizioni avverse complicano le operazioni di salvataggio.

12.10 Quattro giovani escursionisti romani rimasti bloccati durante una escursione sulla neve sulla Maiella, a 2.200 metri di quota, sono stati soccorsi e portati a valle. Uno di loro presentava un principio di congelamento agli arti inferiori. I ragazzi si trovavano fra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, in un'area caratterizzata da innevamento e tratti esposti. Due le squadre di soccorsi, un medico e un elicottero. I quattro trekker, due di 23 e due di 22, sono stati portati in ospedale a Chieti.