Tre escursionisti infreddoliti bloccati in cima alla Grignetta | salvati in extremis

Nel pomeriggio di domenica 4 gennaio, tre escursionisti sono stati salvati in extremis sulla vetta della Grignetta, dove si erano bloccati a causa del freddo e delle difficoltà del percorso. L’intervento dei soccorsi è stato necessario per portare in sicurezza i ragazzi, che si erano trovati in difficoltà in una zona esposta e in condizioni climatiche avverse.

Un pomeriggio di paura per tre giovani escursionisti bloccati in cima alla Grignetta. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di domenica 4 gennaio, quando i ragazzi, in difficoltà sulla vetta, hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Immediata la mobilitazione della Stazione di Lecco del.

