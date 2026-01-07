Visita guidata al borgo di Monteveglio alto e all’abbazia millenaria
Scopri il borgo di Monteveglio Alto e l'abbazia millenaria con una visita guidata. Un percorso che permette di conoscere la storia, l’architettura e il paesaggio di questo affascinante centro medievale, situato sulle colline bolognesi. Un’occasione per approfondire le radici di un territorio ricco di storia e natura, in modo accessibile e rispettoso del suo patrimonio.
Un tour guidato per immergersi nella storia e nella natura del borgo medievale di Monteveglio Alto, un luogo senza tempo che domina le colline bolognesi. Passeggiando tra le antiche vie, scopriremo la straordinaria Abbazia di Santa Maria Assunta, simbolo millenario di spiritualità e cultura, con. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Dentro la storia millenaria della Rocca delle Caminate, la visita guidata al crepuscolo
Leggi anche: Visita guidata e degustazione di birre artigianali all'abbazia di san Martino delle scale
Dalla Fortezza al Borgo: sabato nuova visita guidata - ‘Dentro la storia, dalla Fortezza al Borgo di Castrocaro’ è il titolo della visita guidata in programma sabato 4 ottobre... ilrestodelcarlino.it
Visita guidata notturna a lume di candela per le vie dell’antico borgo - In questi ultimi giorni di festività natalizie ci sono due appuntamenti importanti a Serravalle. msn.com
VISITA GUIDATA CON GLI AUTORI @rovolonfotografia domenica 11 gennaio ore 10.00 A Carbonara di Rovolon Gratuito ma su prenotazione Iscriviti ora https://forms.gle/EEGdd4feoYGbJXCBA Bellezza! #mostrafotografica #Rovolon #liberaespression - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.