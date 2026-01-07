Visita guidata al borgo di Monteveglio alto e all’abbazia millenaria

Scopri il borgo di Monteveglio Alto e l'abbazia millenaria con una visita guidata. Un percorso che permette di conoscere la storia, l’architettura e il paesaggio di questo affascinante centro medievale, situato sulle colline bolognesi. Un’occasione per approfondire le radici di un territorio ricco di storia e natura, in modo accessibile e rispettoso del suo patrimonio.

