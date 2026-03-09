Seghe e ruspe sospese in via Ulloa Residenti e associazioni chiedono tempo

Lunedì 9 marzo, in via Ulloa, le seghe e le ruspe sono state fermate grazie alla mobilitazione di residenti, comitati locali e forze politiche che si sono opposti all’abbattimento degli alberi nell’area dell’ex segheria Cevid. La protesta ha portato alla sospensione temporanea dei lavori di disboscamento, coinvolgendo diverse realtà del quartiere e mostrando un fronte unito contro l’intervento in corso.

E tutela dell'avifauna, oltre a un'autorizzazione ad accedere all'area dell'ex segheria Cevid. «Vigilare sulle conseguenze che i tagli potrebbero avere sulle specie protette». «Abbiamo chiesto alla proprietà di mantenere quello che attualmente» Fermato l'abbattimento di alberi. Questa mattina, lunedì 9 marzo, con il contributo di residenti, dei comitati, di Marghera+, di ViviAmo Marghera e delle forze politiche che hanno sostenuto le loro ragioni, la protesta contro il disboscamento nell'area dell'ex segheria Cevid è stato sospeso. «Dopo le manifestazioni degli ultimi giorni in zona Ulloa a Marghera - ha fatto sapere Rubens Gebbani del gruppo Fb “Marghera+” è stato raggiunto il momentaneo stop del taglio degli alberi, fino a fine maggio». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Fonderie Pisano, associazioni chiedono al commissario lo stop all'AiaSalute e Vita e Medicina Democratica sollecitano un incontro urgente con Vincenzo Panico prima della Conferenza dei servizi. Leggi anche: Ex Acna, assemblea pubblica: «I residenti chiedono chiarezza»