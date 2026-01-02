Ex Acna assemblea pubblica | I residenti chiedono chiarezza
L’8 gennaio alle 20.45, nella Sala della Partecipazione di via Taverna 39, si svolgerà un’assemblea pubblica promossa da residenti per discutere gli ultimi sviluppi relativi alla bonifica dell’area ex Acna. L’incontro, organizzato da un gruppo di residenti tra cui Foppiani, Casaroli, Pupazzoni, Chiappa e Subacchi, mira a fornire chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione.
