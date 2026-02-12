Fonderie Pisano associazioni chiedono al commissario lo stop all' Aia

Le associazioni ambientaliste chiedono al commissario di bloccare il rinnovo dell’autorizzazione alle Fonderie Pisano di Fratte. Il diniego ufficiale è arrivato qualche giorno fa, con motivazioni legate a questioni di urbanistica, ambiente e salute pubblica. Ora si attende una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri nella zona.

Salute e Vita e Medicina Democratica sollecitano un incontro urgente con Vincenzo Panico prima della Conferenza dei servizi. Il richiamo alla sentenza della Corte europea Un diniego formale, motivato da ragioni urbanistiche, ambientali e sanitarie, al rinnovo dell’autorizzazione per l'impianto di Fratte. È quanto sollecitano le realtà civiche al commissario prefettizio Vincenzo Panico in vista della conferenza dei servizi convocata per il prossimo 18 febbraio. L’Associazione Salute e Vita e Medicina Democratica hanno inviato una richiesta di incontro "ad horas" al vertice provvisorio di Palazzo di Città.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il 18 febbraio si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano.

