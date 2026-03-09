Segavecchia | il ritorno trionfale a Forlimpopoli con carri e luna park

La prima domenica della Segavecchia a Forlimpopoli ha attirato un grande pubblico nel centro storico, che ha assistito a un ritorno caratterizzato da carri e luna park. La manifestazione ha visto una partecipazione massiccia di persone di tutte le età, che hanno riempito le strade e gli spazi dedicati agli eventi. La giornata si è conclusa con un successo evidente per le iniziative organizzate.

La prima domenica della Segavecchia a Forlimpopoli ha registrato un successo immediato, con una folla numerosa che ha riempito il centro storico. La sfilata dei carri allegorici e la presenza di un grande luna park hanno ripristinato l'energia della tradizione romagnola dopo un periodo di difficoltà organizzative. L'evento si è svolto nella mattinata del 9 marzo 2026, attirando famiglie, bambini e curiosi verso le vie principali. I carri erano già esposti in via Circonvallazione fin dalle prime ore del giorno, creando un punto di attrazione costante per i visitatori. La manifestazione non si limita alla sola parata, ma include giostre e attività ludiche che hanno mantenuto alta la partecipazione durante tutta la giornata.