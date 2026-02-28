segavecchia tornano i carri e il luna park

Dal 7 al 15 marzo, il centro storico ospita di nuovo la Segavecchia con carri allegorici, stand nelle piazze e un luna park aperto alle serate. L’evento, molto atteso dalla comunità, riporta in città questa tradizione locale che coinvolge diverse iniziative e attrazioni per i visitatori. Le strade si riempiono di colori e musica, mentre il luna park si prepara ad accogliere il pubblico.

Carri allegorici, stand nelle piazze e luna park pronto ad accendere le serate: la Segavecchia torna ad animare il centro storico dal 7 al 15 marzo, riportando in città uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione locale. Forlimpopoli si prepara così all’edizione 2026 della festa, organizzata dall’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese in coordinamento con l’Amministrazione comunale. Anche quest’anno il cuore della manifestazione sarà rappresentato dai carri allegorici: undici quelli annunciati, sei provenienti da fuori città e cinque realizzati dai carristi forlimpopolesi, affiancati da gruppi mascherati e accompagnati dalla banda nelle domeniche di sfilata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carri, stand e luna park in piazza: Forlimpopoli celebra la Segavecchia con un ricco programma di eventiForlimpopoli si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari della propria tradizione: la Segavecchia 2026, in programma nel cuore...

Forlimpopoli, in occasione della Segavecchia ritorna la "Giornata del ragazzo e della ragazza" al luna parkLa distribuzione delle cartelle-biglietti avverrà, come di consueto, a Forlimpopoli nella sala consiliare di Piazza Fratti, nei seguenti orari:...

Segavecchia 2026: Forlimpopoli pronta a tornare in festa

Segavecchia, fervono i preparativi per i carriMancava ancora un tassello per la definitiva quadratura del cerchio in merito all’organizzazione della prossima edizione della Segavecchia a Forlimpopoli, ovvero chi si sarebbe preso in carico ... ilrestodelcarlino.it

Forlimpopoli, novità in vista per la SegavecchiaAlla Segavecchia la tradizione incontra il digitale. Nella cittadina artusiana fervono i preparativi per una delle feste popolari più antiche della ... corriereromagna.it

LA TRADIZIONE DELLA SEGAVECCHIA - Presentata l’edizione 2026 che vedrà sfilare anche quest'anno una decina di carri allegorici per un un ricco programma di eventi - facebook.com facebook

Segavecchia 2026: ritorna la Giornata del Ragazzo e della Ragazza al Luna Park x.com