SEEYOUSOUND 2026 chiude con numeri in crescita e celebra i vincitori della 12ª edizione

Si è conclusa la 12ª edizione del SEEYOUSOUND International Music Film Festival, il primo evento in Italia dedicato interamente al cinema con tematica musicale. Durante la manifestazione sono stati annunciati i vincitori, mentre i numeri di partecipazione sono cresciuti rispetto all’anno precedente. L’evento ha attirato pubblico e professionisti del settore, confermando il suo ruolo nel panorama culturale italiano.

Si chiude con un bilancio più che positivo la 12ª edizione del SEEYOUSOUND International Music Film Festival, appuntamento unico nel panorama italiano e primo festival interamente dedicato al cinema a tematica musicale. Dal 3 all’8 marzo 2026, Torino ha accolto una nuova edizione capace di confermare il valore culturale di una manifestazione che, dal 2015, mette in dialogo immagini, suono e narrazione attraverso una proposta originale e sempre più riconoscibile. Anche quest’anno SEEYOUSOUND si è distinto per un programma ricco e articolato, con 68 titoli in cartellone, affiancati da 16 eventi tra live, dj set e performance audiovisive, oltre a 2 mostre e 1 residenza artistica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

